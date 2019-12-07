Zonguldak sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama
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Zonguldak sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklamaZONGULDAK'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı belirlenen C.D. (32) tutuklandı.

07.12.2019 19:11 | Son Güncelleme: 07.12.2019 19:12
Zonguldak sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

Sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama

'ta sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde sattığı belirlenen C.D. (32) tutuklandı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen C.D'nin evine operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramada C.D.'nin üzerinde bulunan 5 gram esrar ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan C.D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan C.D., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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: Zonguldak sosyal medyadan uyuşturucu ticaretine tutuklama
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