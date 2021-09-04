Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık
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Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık

Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak kent merkezinde hafta sonu tedirgin eden kalabalık yaşandı.

Zonguldak kent merkezinde hafta sonu tedirgin eden kalabalık yaşandı. Kurulan halk pazarı ve giysi pazarına akın eden vatandaşlar zaman zaman maske ve mesafe kurallarını unuttu.

Türkiye'nin yeni tip korona virüsle olan mücadelesi sürüyor. Meslek hastalığı sebebiyle akciğer hastalarının fazla olduğu Zonguldak'ta hafta sonu Cumartesi günü kalabalık yaşandı. 6 Eylül tarihinde okulların da açılacak olması sebebiyle vatandaşlar alışverişe çıktı. Çocuklarının kırtasiye, kıyafet ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Tatilden dönen vatandaşlar da ödemelerini hafta sonuna sarkıtınca ATM önlerinde kuyruklar oluştu. Soğuksu semtinde kurulan halk pazarının yanı sıra giysi pazarına da akın eden vatandaşlar, kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da da aşırı yoğunluk oluşturdu. Maske ve mesafe önlemleri de zaman zaman unutuldu.

Adı sıkça 30 büyükşehir ile anılan Zonguldak'ta aşılanma çalışmaları da sürüyor. Türkiye oranı olan yüzde 79,26 rakamının üzerine çıkan kentte aşılanma yüzdesi 80,3 oldu. Aşıda mavi kategoriye geçen Zonguldak, haftalık vaka sayılarında ise 14-20 Ağustos tarihleri arasındaki haftalık binde 140,56 oldu.

Ahmet Şeker, "İnsanlarımız biraz duyarsız davranıyor. Çünkü biraz daha tedbirli davransalar, maske ve hijyenik ortamlarda bulunsalar iyi olacak. Dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta insanların yaşamlarını sürdürmeleri kurallara uymaları gerekiyor. Uymazlarsa kendi açılarından sıkıntı yaşayacaklarını bilmeleri gerekiyor. İnsanlarımız bazen duyarsız davranabiliyor. Bu başka insanlara da ulaşabiliyor. Bu yüzden dikkatli davranmamız gerekiyor" diye konuştu.

Mehmet Yalçın da, "Biz de son günlerde farkındayız. Bir telaş bir heyecan var. İnsanlar sokaklarda tedbirlerini almıyorlar. Bazı insanlar aşılarını olmadan toplum içine giriyor. Bu iş artık gençlerimize dönmeye başladı. Her gün televizyonlarda basında bunları görüyoruz. Arkadaşlarımızı kaybediyoruz. Biraz daha dikkat etmek ve tedbirli olmak lazım. Okullar açıldı, telaş başladı. Tatilden dönenler telaşlanmaya başladı ama belirli kuralları da getirmemiz gerekiyor. İnsanların daha da bilinçlenmesi lazım. Mesafeyi koruyamıyoruz. Herkes yanyana oturmuş mesafe yok, maske yok" diye ifade etti. - ZONGULDAK

Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık
Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık
Zonguldak sokaklarında tedirgin eden kalabalık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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