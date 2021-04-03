Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
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Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı

İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Haberler | Güncel

Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı.

Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlamayla birlikte kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca çok yüksek riskli illerde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Zonguldak'ta dahil oldu. Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterler arasında yüksek riskli il kategorisinde yer alan kent; vaka sayılarının hızla artmasıyla çok yüksek riskli il kategorisine geçti. Böylelikle kentte yalnızca pazar günü uygulanan kısıtlama hafta sonu boyunca uygulanmaya başladı.

Cuma saat 21.00'de başlayan uygulama pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Kısıtlama boyunca kentin en işlek cadde ve sokakları ise adeta boş kaldı. İzin belgesi haricinde aracıyla sokağa çıkmak isteyenlere izin verilmedi. Vatandaşların ise yürüyüş mesafesinde market ihtiyaçlarını gidermelerine izin verildi.

Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı
Zonguldak sokakları kısıtlamada sessiz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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