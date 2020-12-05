Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
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Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim

05.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:24

Son dakika gündem haberine göre Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar ile sahillerde sessizlik hakim oldu.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar ile sahillerde sessizlik hakim oldu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, vatandaşlarla ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile Lara ve Sarısu plajları tenhalaştı.

Konyaaltı'ndaki plajlarda, kısıtlamadan muaf olan az sayıda turist, denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Şehrin işlek yerlerindeki Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Işıklar, Güllük, Eski Lara gibi caddelerde ise sadece sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanların olduğu gözlendi.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri denetim ve uygulamalarını sürdürdü.

Muğla

Muğla ve turistik ilçeler Bodrum, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca ve Fethiye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Normal zamanlarda yoğunluk yaşanan sahiller ve yürüyüş yolları boş kaldı.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan "Sakin Kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi de en sessiz günlerini yaşıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla ünlü Akyaka sahili, farklı bir görüntü ve güzelliğe büründü. Gökova Körfezi'nin eşsiz manzarasına sahip turistik mahalledeki halk plajının yanı sıra Çınar ve Akçapınar sahillerinde de sessizlik hakim oldu.

Akyaka girişinde, sahil ve plajlarda jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Marmaris'te başta Atatürk Meydanı olmak üzere, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, İçmeler Plajı, sahiller ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen ilçede, polis ekipleri denetimler yaptı.

Muğla'nın diğer gözde turizm merkezleri Bodrum ve Fethiye'de de sahiller ve sokaklar boş kaldı.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Isparta'da kentin en işlek caddeleri Altı Mart, Mimar Sinan ve Cumhuriyet'te sessizlik hakim oldu.

Burdur'da da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kenttin cadde ve sokaklar sessiz kaldı.

Kentte normal günlerde yoğunluk yaşanan Gazi, Atatürk ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı, Çatalpınarı ve Köprübaşı kavşaklarında denetimlerini artırdı.

Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim
Son dakika haberi... Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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