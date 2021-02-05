ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
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ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

05.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:37

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

Zonguldak'ta diğer zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddeleri ile kentin simgesi Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri de bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı.

ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması
ZONGULDAK - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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