Zonguldak sis ile uyandı

21.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:38

Zonguldak'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



Kent merkezinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunda sürücüler kontrollü seyir etti. Görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü. Kentin yüksek mahallelerinde sis etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 7 dereceye kadar düştüğü kentte, yağmurlu ve sisli havanın hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakması bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA