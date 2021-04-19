Zonguldak sis altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak sis altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Zonguldak sis altında kaldı Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent merkezi adeta sis altında kaldı.

Zonguldak sis altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle kent merkezi adeta sis altında kaldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 11 dereceyi seyrettiği kentte sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yer yer 5 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren yoğun sis, sabahın erken saatleriyle birlikte kent merkezini etkisi altında bıraktı.

Yoğun sis nedeniyle kara ulaşımı kontrollü seyretti. Denizde de görüş mesafesi düştü. Limanı kullanan yük gemileri görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle kontrollü seyretti.

Zonguldak sis altında kaldı
Zonguldak sis altında kaldı
Zonguldak sis altında kaldı
Zonguldak sis altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Ebru Gündeş Fahriye Evcen
Spor Cenk Tosun Yılmaz Vural Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zonguldak sis altında kaldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:06:23. #1.14#

title