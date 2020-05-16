Zonguldak sessizliğe büründü
Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.
16.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:58
Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.
Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi görevli olan personeller haricinde boş kalırken sessizliğe büründü.
14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs tarihinde sona erecek. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA