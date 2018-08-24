Zonguldak Sahillerinde Bayram Tatili Yoğunluğu

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde sıcak hava ve nemden bunalan vatandaşlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününü Ereğli ve Alaplı ilçeleri arasındaki 1,5 kilometrelik sahil şeridindeki plaj tesislerinin yanı sıra Uzun Mehmet'in taşkömürünü bulduğu Köseağzı mevkisindeki sahilde geçiren vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

İki ilçe arasındaki 1,5 kilometrelik sahil şeridi Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'in en önemli turizm bölgelerinden biri olan ilçede bayram tatili boyunca binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sahil şeridinde 9 gözetleme kulesi, 15'e yakın cankurtaranın yanı sıra jet-ski ve bot ile yaşanabilecek olumsuzluklara da anında müdahale edildiğini anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Rusya, İsviçre, Japonya gibi ülkelerde yaşayan Türk gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen vatandaşları ilçemizde ağırladık. Yaz sezonunda yurt içi ve dışından gelen misafirlerimiz ilçe nüfusunu çok ciddi oranda arttırdı. Kurban Bayramı tatili boyunca plaj tesislerimizden günlük 7 binin üzerinde kişi faydalandı. Modern tesislerimizde halkımıza ve gelen konuklarımıza güler yüzlü, kaliteli hizmet verdik."

Kentte hava sıcaklığı 30 derece, nem ise yüzde 41 ölçüldü.