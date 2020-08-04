ZONGULDAK Sahil Güvenlik, alabora olan teknedeki 7 kişiyi kurtardı Sahil Güvenlik, alabora olan teknedeki 7 kişiyi kurtardıZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, alabora olan teknedeki 7 kişiyi kurtardı ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Geçen hafta cumartesi günü Kozlu Değirmenağzı Plajı mevkisinde su alan balıkçı teknesi alabora oldu. Kara ile ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 7 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede teknenin bulunduğu yere ulaşarak 7 kişiyi kurtarıldı. Sahil güvenlik botuna alınan tekne sahibi N.A. ve yanındaki 6 kişi, Zonguldak limanına getirildi. Kontrol amaçlı hastaneye götürülen 7 kişi, ardından taburcu edildi. Kaynak: DHA