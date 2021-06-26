ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti
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ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti

ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle kıyıda denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Kentte dün gece etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye dönüştü.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor.

ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti
ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti
ZONGULDAK - Sağanağın ardından denizin rengi değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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