ZONGULDAK - Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Dağbaca mevkisindeki ruhsatsız maden ocağında 25 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte yaşamını yitiren Kadir Ulama'nın cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Ulama için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

İki çocuk babası Ulama'nın cenazesi, daha sonra Devrek ilçesi İslamköyü Bektaşi Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Ulama'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra madenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kilimli ilçesi Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında 25 Şubat'ta meydana gelen göçükte, işçilerden Ümit Kurt ile Kadir Ulama hayatını kaybetmişti. Evli ve üç çocuk babası Kurt'un cenazesi, dün İnağzı Hz. Hüseyin Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

23 Şubat'ta madende kaçak çalışan Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmenin yakalandığı, daha önce patlatılarak kapatılan ocağı açma sırasında göçüğün meydana geldiği iddia edilmişti.

Göçüğe ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve M.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.