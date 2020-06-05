ZONGULDAK Polis memuru, veda anonsuyla emekliye ayrıldı Polis memuru, veda anonsuyla emekliye ayrıldıZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 18 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, son telsiz anonsuyla çalışma arkadaşlarına veda etti.

Polis memuru, veda anonsuyla emekliye ayrıldı

ZONGULDAK Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde 18 yıldır görev yapan polis memuru Mehmet Sarcan, son telsiz anonsuyla çalışma arkadaşlarına veda etti.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı haber merkezinde 18 yıldır görev yapan 33 yıllık polis memuru Mehmet Sarcan, bugün emekliye ayrıldı. Yıllardır polis memurlarını anonslarıyla olaylara yönlendiren, vatandaşların ihbarlarını değerlendiren Sarcan bugün son anonsuyla meslektaşlarına veda etti. Anonsunda çalışma arkadaşlarından helallik isteyen Sarcan, "1987 yılından bu yana Emniyet teşkilatında çalışmaktayım 17 yıldır Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görev yapmaktayım. Bugün itibari ile emekliye ayrılıyorum. Bilerek hiç kimsenin kalbini kırmadığını biliyorum ancak bilmeyerek kalp kırdıysam hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim hakkımda sizlere helal olsun" dedi.

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da, Sarcan'ın veda anonsuna kayıtsız kalmayarak teşkilatı adına teşekkür etti.

Kaynak: DHA