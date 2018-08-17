Zonguldak Parmağında Sıkışan Yüzüğü Afad Çıkardı

Zonguldak'ta Haydar Gezmez'in (16) parmağında sıkışan yüzük, acil serviste AFAD ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Haydar Gezmez, sağ el yüzük parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi. Sağlık görevlileri de yüzüğü çıkaramayınca AFAD'dan yardım istendi. Gelen ekip, yüzüğü keserek çıkardı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Gencimizin parmağındaki yüzük ekibimiz tarafından 5 dakikalık başarılı bir operasyonla kesilerek çıkarıldı denildi.