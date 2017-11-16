Zonguldak Otomobil Traktör Bayiine Girdi: 1 Yaralı

Otomobil traktör bayiine girdi: 1 yaralı



KARABÜK'ün Eskipazar İlçesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki traktör satış bayiine giren otomobilde 1 kişi yaralandı.



Kaza, Mermer Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Akın yönetimindeki 78 DE 224 plakalı otomobil, Mermer Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan traktör bayiinin bahçesine girdi. Park halindeki traktörlerden birisine çarparak durabilen otomobilde bulunan Zehra Lüleci yaralandı. Yaralı, ambulansla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.