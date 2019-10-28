Zonguldak otomobil lastiğinden bisiklet yaptı

28.10.2019 13:35

Otomobil lastiğinden bisiklet yaptı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam'ın otomobil lastiği kullanarak hurda malzemelerden yaptığı bisiklet ilgi odağı oldu.

Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde 20 yıldır bisiklet tamirciliği yapan Yusuf Çam, tasarladığı ilginç ve farklı modellerle bisiklet tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Bisiklet ve otomobilden çıkan hurda parçalarını bir araya getirerek farklı modellerde bisiklet tasarlayan Yusuf Çam'ın otomobil lastiğinden yaptığı model ise en çok dikkat çeken bisiklet oldu. Yusuf Çam, farklı bisiklet modelleri geliştirerek insanların beğenisine sunduğunu söyledi.

Tasarladığı bisikletlerin ilçede büyük ilgi gördüğünü anlatan Yusuf Çam, İnternetten veya kendi hayal gücümden esinlenerek böyle ilginç bisikletler ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şu anda binmiş olduğu bisikletim chopper tarzı motorlardan esinlenerek yapılan bisiklet. Hurda araçların parçalarını bir araya getirdim. Arka lastiğini otomobil lastiği takarak, kendim de biraz bir şeyler katarak geliştirdiğim bir bisiklet modeli. Bu bisikleti yapması 15 gün sürdü. Parkta gezdiğim zaman insanlar bu bisiklete büyük ilgi gösteriyor. Sürmesi biraz zor ama kullanması çok zevkli dedi.

Kaynak: DHA