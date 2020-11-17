Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği

Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği Zonguldak ormanlarında sonbaharın gelmesiyle eşsiz görüntüler oluştu.

Zonguldak ormanlarında sonbahar güzelliği

ZONGULDAK - Zonguldak ormanlarında sonbaharın gelmesiyle eşsiz görüntüler oluştu.

Zonguldak-Ankara karayolunda sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlardaki ve yerdeki yapraklar, renkli manzaralar oluşturdu. Kuruyunca sararan yaprakların yollara döküldüğü, eşsiz manzaraların ortaya çıktığı sonbaharda sarıya ve kırmızıya bürünen ormanlar, doyumsuz seyir zevki sunuyor.

Karayolunu saran ağaçlardan dökülen yaprakların kapladığı yolda seyrin tadını çıkaran sürücüler ve doğaseverler; eşsiz manzarada dinlenmenin de keyfini yaşıyor. Ormanlar sonbaharda fotoğrafçılara ve doğa severlere adeta görsel şölen sunuyor. Batı Karadeniz'in yer altı güzelliklerinin yanı sıra denizi ve doğalgaz keşifleriyle ön plana çıktığı Zonguldak, sonbaharla birlikte ormanlarıyla da adeta dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLAL HAMZAÇEBİ