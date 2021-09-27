Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor - Haberler
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Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor

ZONGULDAK - Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte tabloluk görüntüler ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Yeraltından ekonomiye katkı sağlayan taşkömürüyle karaelmas adını alan Zonguldak, mavi ve yeşilin her tonunu barındırmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Sonbahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Zonguldak ormanları kırmızıya dönüyor. Her mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken kent, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Şehir Ormanı ile ziyaretçilerini mest ediyor. Şehir ormanına gelen ziyaretçiler, akan derelerin yanında kuş sesleri ile adeta huzur buluyor. Sonbaharı karşılayan ağaçların arasında anı fotoğraflayan ziyaretçiler, doyumsuz güzellikleri yaşıyor.

Zonguldak ormanları, drone ile havadan da görüntülendi. Renklerin yeşilden kırmızıya dönmeye başladığı sonbaharda seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor

Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor

Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor

Zonguldak ormanları sonbaharın gelişini karşılıyor
İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Son Dakika Haberleri
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