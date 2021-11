ZONGULDAK, ORAN DÜŞMESİNE RAĞMEN VAKA SAYISINDA İKİNCİ SIRADA

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı korona virüs vaka oranları haritasında vaka sayısı en çok düşen iller arasında olmasına rağmen 518.60'lık oranla bu hafta en fazla vakanın görüldüğü iller içinde Karabük'ün ardından ikinci sırada yer aldı. Kentte yaşayan ve korona virüsü yeni atlatan Zuhal Turan, "Bütün insanların aşı olması gerekiyor. Aşı olmadan korona virüse yakalanırsa bir insan sonu ölüm olur. Ben aşı olmasaydım belki de şimdi hayatta değildim" dedi.

Ekim ayında vaka oranlarında ki yükseklikle dikkat çeken Zonguldak, Sağlık Bakanlığı'nın 6-22 Ekim'de her 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka oranları açıklamasında Karabük'ün ardından ikinci sırada yer aldı. Zonguldak'ın vaka sayısı, önceki hafta 702,63'ten 184,03 azalışla, Kastamonu'nun ardından vaka sayısı en çok düşen ikinci kent oldu. Ancak buna rağmen 518.60'lık oranla bu hafta da en fazla vakanın görüldüğü iller içinde Karabük'ün ardından 2'nci sırada yer aldı. Kent merkezi ve ilçelerde HES risk haritasında kırmızı renkte olan Zonguldak'ta, valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, denetim ve aşılama çalışmalarıyla vaka oranlarının önüne geçmeye çalışıyor.

'AŞI OLMASAYDIM HAYATTA DEĞİLDİM'

Vatandaşlardan Zuhal Turan, korona virüse yakalandığını ve yeni atlattığını söyledi. Çok zor günler geçirdiğini ve kendisini aşı olmanın kurtardığını düşündüğünü ifade eden Turan, şöyle dedi:

"Herkes aşı olmalı. Korona virüsü yeni atlattım. Bugün karantinam bitti. 3 Gün evde yataktan kalkamadım. Üşüme, halsizlik kusma çok zor geçti. Hastanede müşahede altında kaldım. Ardından evde tedavimi tamamladım. Bütün insanların aşı olması gerekiyor. Aşı olmadan korona virüse yakalanırsa sonu ölüm olur. Ben aşı olmasaydım belki de şimdi hayatta değildim."

'HAYAT BİZİM HAYATIMIZ'

Hasan Bostancı ise halkın her şeyin bittiği algısıyla davranması nedeniyle vaka oranlarının arttığını düşündüğünü anlattı. Daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Bostancı, "Devletin aldığı kararlarıyla bize verilmek istenen mesaj bu değildi. Her şey birmiş gibi davranıyoruz. Her şey bitmedi sadece birazcık rahatladık. Ama bu rahatlığın sonucu bu olmamalı. Lütfen davranışlarımıza dikkat edelim, kurallara uyalım. Hayat bizim hayatımız, yaşam bizim yaşamımız. Bir anda gidebiliriz. Hiç gerek yok." dedi. Fatmanur Canbaz da tiyatro ve konserlerde insanların kalabalık ortamlarda bulunmasının vaka oranlarını arttırdığını düşündüğünü söyledi.