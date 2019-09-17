Zonguldak omurga eğriliği, her 100 çocuktan 3'ünde görülebilir

17.09.2019 11:04

Omurga eğriliği, her 100 çocuktan 3'ünde görülebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sırt ve omuz şekil bozukluğuyla başvuran Onur Düzlüoğlu'nun(19) omurga eğriliği(skolyoz) olduğu tespit edilmesinin ardından 10 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Murat Songür, her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini söyledi.

Onur Düzlüoğlu, sırt ve omzundaki eğrilik nedeniyle BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Songür, yaptığı muayyenin ardından Onur Düzlüoğlu'nun omurga eğriliği(skolyoz) hastası olduğunu tespit etti. Onur Düzlüoğlu'nun omurgasındaki eğrilik, 10 saat süren ameliyatın ardından düzeltildi. Riskli bir ameliyat olmasına rağmen kısa sürede ayağa kalkan Onur Düzlüoğlu, kendisini ameliyat eden doktorlara teşekkür etti. Onur Düzlüoğlu, 'Ağrı olarak bir zorluk yoktu ama şekil bozukluğu vardı. Buda etkiliyordu beni. Lisede arkadaşlarım omzunun biri niye düşük diyorlardı. Ben dalga geçiyorlar diye pek kale almamıştım. Sonra evde annem fark etti. Ameliyat çok güzel geçti. İlk gün biraz ağrım oldu ama şu an gayet iyiyim.ö dedi.

Doç. Dr. Murat Songür ise hastanın kendilerine başvurmasının ardından cerrahi müdahale kararı alarak ameliyat ettiklerini söyledi. Ciddi bir ameliyat sonrası hastanın omuriliğindeki eğriliğin düzeltildiğini belirten Doç.Dr. Songür, 'Yakın tarihte sırt ve omzunda şekil bozukluğuyla başvurdu. Skalyoz dediğimiz omurga şekil bozukluğunu tespit ettik. Cerrahi sınırlar içerisinde tedavi edilmesi gerektiğini söyledik. Ameliyat olmaya karar verdi ve 4 gün önce ameliyatını gerçekleştirdik. Ciddi bir ameliyattır. Hastamız güçlü. Kendisi yataktan kalkabiliyor. Hastamızı bir an önce taburcu edip yeni eğitim ve öğretim yılına yetiştireceğiz. Bir süre ağır spor ağır fiziksel aktiviteyi kısıtlıyoruz. Ardından normal olarak hastalar normal hayatlarına sorunsuz şekilde dönebiliyorlar.ö dedi.

HER 100 ÇOCUKTAN 3'ÜNDE GÖRÜLEBİLİYOR

Her 100 çocuktan 3'ünü etkileyen sırt ve bel şekil bozukluğu olarak da bilinen skolyoz hastalığının tedavi edilmediğinde yaşam kalitesi ve iş gücü kaybına neden olabileceğini ifade eden Doç.Dr. Songür, şöyle dedi

'Zonguldak ve çevresinden gelen ve ameliyat dışı tedavi yöntemleri ile takip ettiğimiz yaklaşık 500 hastamız mevcut. Geçtiğimiz hafta da otuzuncu başarılı skolyoz cerrahimizi uyguladık. Gerek ameliyat öncesi hazırlığı ve planlaması, gerekse müdahalenin ağırlığı açısından bakıldığında skolyoz cerrahisi özellikli olarak tanımlayabileceğimiz bir tedavi yöntemidir. Verdiğimiz hizmet ile ilimiz ve çevresi genelinde ciddi bir ihtiyacı giderdiğimizi söyleyebiliriz.

Kaynak: DHA