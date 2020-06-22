"Zonguldak Okuyor" projesi sonuçları açıklandı
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"Zonguldak Okuyor" projesi sonuçları açıklandı

Zonguldak İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıldır yürütülmekte olan "Zonguldak Okuyor" kitap okuma projesi ölçme değerlendirme sonuçları açıklandı.

22.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38

Zonguldak İl Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından iki yıldır yürütülmekte olan "Zonguldak Okuyor" kitap okuma projesi ölçme değerlendirme sonuçları açıklandı.

Zonguldak merkez ve ilçelerinde düzenlenen" Zonguldak Okuyor" projesi kitap okuma yarışması Zonguldak geneli resmi ve özel tüm okullardaki 4. Sınıftan 12. Sınıfa kadar gönüllü öğrencilerin ve velilerin de katıldığı komisyonca belirlenen üç kitabı okuyarak katılabildiği 10 kategoride gerçekleşti.

"Zonguldak Okuyor" Projesinin sonunda düzenlenen yarışma sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından bir açıklama yapan İl Mili Eğitim Müdürü Harun Akgül, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında "Zonguldak Okuyor" projesine 18 bin 411 kişinin katıldığını belirterek katılımın artması, kitap okuyan veli ve öğrenci sayısının artması için öğrenci ve velileri sık sık kitaplarla buluşturacaklarını belirterek; "Zonguldak Okuyor projesinin öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı kazandırırken aynı zamanda okuyan öğrencilerin ödüllendirildiği bir çalışma oldu. Proje sonunda bir ölçme değerlendirmenin olduğunu ancak bu değerlendirmede kaybeden yok. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek yapılan ölçme değerlendirme sonucunda sıralamada yer alamayan öğrencilerimizin de büyük kazanımları olacak. Bu kazanımların öğrencilerimizin öğrenim hayatlarına pozitif yansıyacak. "Zonguldak Okuyor" projesine katılım gösteren tüm eğitim yöneticilerine, öğrenci ve velilere, öğretmenlere, projenin yönetilmesinde, sonuçlandırılmasında görev alan katkı sunan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Proje sonunda derece olan öğrenciler ve veliler için ödül töreni,2020-2021 Eğitim öğretim yılı başında Eylül ayında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek yerde öğrenci ve veli katılımı ile yapılacak. Proje sonunda yapılan ölçme değerlendirmede derece alan öğrenci ve veliler, İl Milli Müdürlüğünün Eğitimin sosyal medya hesapları ve web sitesinde de yer alacak" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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