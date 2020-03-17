ZONGULDAK Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyorZONGULDAK'ta Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen hipoklorit katkılı dezenfekte için kullanılan yüzey temizleyici ile okulların ve kamu...

Okul ve kamu kurumlarının dezenfekte ürünlerini lise öğrencileri üretiyor

ZONGULDAK'ta Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü'nde, günde yaklaşık 3 ton üretilen hipoklorit katkılı dezenfekte için kullanılan yüzey temizleyici ile okulların ve kamu kurumlarının dezenfektan ihtiyacı karşılanıyor. Öğrencilerin ürettiği temizlik malzemesi, Zonguldak'ın yanı sıra Düzce ve Karabük'teki okul ve kamu kurumlarına da gönderiliyor.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bulunan Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğretmen ve öğrencileri, geçen Kasım ayında sıvı sabun, çamaşır suyu ve yüzey temizleyicileri üretmeye başladı. Üretilen ürünler 'Er-Kim' markasıyla diğer okullara gönderilmeye başlandı. Talep patlaması yaşayan okul, koronavirüsünün ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebiyle dezenfekte ürünü üretmeye başladı. Üretilen ürünler, kentteki 44 okulun yanı sıra, belediyeler, resmi ve özel kurumlara gönderilmeye başlandı. Bölüm öğretmenleri ve öğrenciler, okulda yoğun şekilde çalışarak gelen talebi karşılamaya çalışıyor. Okul Müdürü Kamil Zoroğlu, Kimya Teknolojisi Alan öğretmenleri Ertuğrul Öner ve Ayşe Çiçek Yıldız, 48 öğrenciyle birlikte üretimi büyük bir özveriyle sürdürüyor.

Okul müdürü Kamil Zoroğlu, bakanlığı talimatıyla dezenfekte ürünü üretmeye başladıklarını söyledi. Talebi karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade eden Zoroğlu, "Dezenfekten ürünler üretiyoruz, hem solüsyon tarzında hem de konsantire ürün şeklinde. İlimiz ve çevre illerin dezenfekte işini biz yapacağız. Ortalama günlük 2 ton, bazen 3 tona kadar çıkan üretimimiz olabiliyor. Bu anlamda ilin ve çevrenin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Okullarımıza 20 litrelik birer bidon veriyoruz. Bu okullarımız bunları birer ölçek şeklinde 49 ölçek olarak sulandırıyorlar ve okullarımızın kapalı alan kısımlarını dezenfekte etmeye çalışıyorlar. Şu anda bizim hedefimiz 30 ton civarında ve bu hedefe yaklaşacağımızı düşünüyoruz. Belki bir haftalık sürede hızlı bir şekilde bu üretimi yapabiliriz." dedi.

ÇEVRE İLLERDEN DE TALEP VAR

Kimya teknolojileri alan öğretmeni Ertuğrul Önal da çevre illerden de ürün talebi aldıklarını söyledi. Önemli bir görevi üstlendiklerini ifade eden Önal, şöyle dedi:

"Geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığımızın talimatıyla koronavirüsüyle ilgili bize de bir görev verildi. Özel bir çözelti hazırlıyoruz. Bu çözeltileri ayın 13'ünden beri yapıyoruz. Yaklaşık 4,5 tona kadar çıkardık. Şu anda 3 ilimize bu dezenfeksiyonu veriyoruz. Kentimizin yanı sıra Düzce ve Karabük'ten talepleri aldık. 48 öğrencimizle çalışıyoruz. Talebi karşılamaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz velilerimizin izniyle çalışıyorlar."

Kaynak: DHA