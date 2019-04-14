Zonguldak Oğuzhan Koç'u Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu

Zonguldak'taki AVM'de sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç'u göremeyen hayranı Esila Okumuşoğu (12), uzun süre gözyaşı döktü.

Ünlü şarkıcı Oğuhan Koç, AVM'de sahne aldı. AVM'nin girişine kurulan sahne önü Oğuzhan Koç'un hayranları tarafından saatler öncesinde doldu. Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Oğuzhan Koç yaklaşık 1 saat sahnede kaldı. Oğuzhan Koç, konser sonunda sahneden inerek korumalar eşliğinde alışveriş merkezinden ayrıldı. Oğuzhan Koç ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları, ünlü sanatçının konser sonrası AVM'den ayrılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Esila Okumuşoğlu, ünlü sanatçıya ulaşamayınca gözyaşlarına boğuldu. Hıçkırıklara boğulan Esila Okumuşoğlu'nı ailesi teselli etmeye çalıştı. Oğuzhan Koç'u çok sevdiğini ve saatler öncesinde alışveriş merkezine geldiğini anlatan Esila Okumuşoğlu, "Oğuzhan Koç'u çok seviyorum. Onu yakından göremedim." dedi.

Kaynak: DHA