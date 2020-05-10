ZONGULDAK Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybetti
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ZONGULDAK Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybetti

ZONGULDAK Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybetti
10.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:30

Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybettiZONGULDAK'ta, Feride-Sezer Aslan çiftinin ikiz çocuklarından 14 aylık Alya, eriğin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ta, Feride-Sezer Aslan çiftinin ikiz çocuklarından 14 aylık Alya, eriğin nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirdi.

3 yıl önce evlenen Feride-Sezer Aslan çiftinin Alya ve Asya ismini verdikleri ikiz çocukları dünyaya geldi. Alya Aslan'ın dün akşam saatlerinde yemeğe çalıştığı erik, nefes borusuna kaçtı. Ailesinin ilk müdahalede bulunduğu Alya Aslan, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Alya Aslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haberle yıkılan Feride-Sezer Aslan çifti büyük üzüntü yaşadı. Alya Aslan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Merkeze bağlı Hacıali Köyü'nde kılınan cenaze namazı sonrası, Alya Aslan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muhtar Şahin Akçay, çocuğun boğazına erik kaçmasıyla olayın meydana geldiğini anlatarak, "Erik boğazına kaçıyor ve bu olay meydana geliyor. Cenazeyi hastaneden aldık ve köyde defnettik. Çok zor. Allah ailesine sabırlar versin." dedi.

ZONGULDAK Nefes borusuna erik kaçan Alya, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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