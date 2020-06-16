ZONGULDAK Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZONGULDAK Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül

Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödülZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak oynadığı Türkiye'ye göç eden bir mülteci gencin hayatını yaşamını anlatan 'The Prism' adlı kısa film, Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde (East Europe...

16.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 16.06.2020 08:49

Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak oynadığı Türkiye'ye göç eden bir mülteci gencin hayatını yaşamını anlatan 'The Prism' adlı kısa film, Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde (East Europe International Film Festival) 200 film arasında ilk 10'a girmeyi başardı. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Mert Uzunmehmet(23) ise en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Kentte kendine ait yapım şirketi bulunan Mert Uzunmehmet'in yapımcılığını üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Fatih Gülaydın'ın yaptığı 12 dakikalık 'The Prism' adlı kısa film, İngiltere'de düzenlenen Doğu Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde önemli başarıya imza attı. Film, festivaldeki kısa film yarışmasında 200 film arasında ilk 10 kısa film arasına girmeyi başararak 'özel seçki' ödülü aldı. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu Mert Uzunmehmet ise en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Yönetmeni, sanat yönetmeni ve oyuncularının büyük bölümü üniversite öğrencilerinden oluşan 20 kişilik ekip tarafından Zonguldak'ta çekilen film, mültecilerin yaşadıkları zorlukları ve görmezden gelinen yaşamları konu alınıyor.

'ÖDÜLÜ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Filmde, Suriye'den Türkiye'ye göç eden Muhammed Ali karakterini canlandıran Mert Uzunmehmet, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Filmde, mülteci gençlerin yaşadığı zorlukları ve insanların bakış açılarını objektif olarak yansıtmaya çalıştıklarını ifade eden Uzunmehmet, "Zonguldak'ın şartlarına baktığımız zaman sinema dalında çok büyük bir eksiklik var. Biz bunun üzerine oyuncuları yetiştirebilmemiz için bir ajans kurduk ve bunun ardından Zonguldak'ta ne üretebiliriz aşamasına geçtik. Bu şekilde geliştirdiğimi projeyle Uluslararası Doğu Avrupa Film Festivali'nden ülkemize ve şehrimize bu ödülü kazandırdığımız için çok mutluyuz. Festivale sadece Avrupa ülkeleri değil, dünya genelinde de katılımlar oluyor. Filmimiz orada 200 film arasından ilk 10'a girdi. Ben de bireysel olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldım. Çok mutluyum." dedi.

'MÜLTECİLERİN SORUNUNU AVRUPA'DA DUYURDUK'

Filmin yönetmeni Fatih Gülaydın ise savaş mağduru çocukların yaşadığı zorlukları yansıtmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle dedi:

"Savaşta en çok mağdur olanlar çocuklar oluyor. Çocukların yaşadığı zorlukları artık toplum çok kanıksadığı için çok tepkisiz kalıyor ve normalleşmeye başladı bu durum. Biz bu filimde de annesini kaybeden bir karakterin yaşadığı zorlukları ve hayata tutunmasını anlatmaya çalıştık. Öğrenci olarak bunu başardığımız için ve ülkemize bu ödülü getirdiğimiz için mutluyuz. Savaşta en çok etkilenen gerçekten çocuklar oluyor ve bu öksüz kalan çocuklara da ülkemizde sahip çıkıyor. Avrupa ise bu konuya duyarsız ve tepkisiz kaldığı ve ödülü de Avrupa'dan aldığımız için, bu hikayeyi onlara duyurduğumuz için mutlu olduk."

Sanat yönetmeni Celal Baran Yıldırım ise büyük emekler vererek çektikleri filmin uluslararası bir film festivalinden ödül almasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

ZONGULDAK Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu Haber
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç dağda ayakları kırılmış halde bulundu
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak Haber
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Stratejik noktadaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Stratejik noktadaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Koronavirüs 3 ülkede mutasyona uğradı! 10 kat daha bulaşıcı ve 4 kat daha ölümcül
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
Bursa'da mahkeme yazı işleri müdüründe koronavirüs çıktı, 10 kişi karantinaya alındı
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
İtalyanların 'Yeni Ronaldo' olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! 'Nefes alamıyorum' diyerek bağırdı
Düsseldorf-Adana seferini yapan uçakta koronavirüs paniği! "Nefes alamıyorum" diyerek bağırdı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Bursa Bingöl Karlıova
Şu an buradasınız: ZONGULDAK Mültecilerin dramını anlatan filme uluslararası film festivalinden ödül - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 08:50:19. #1.15#
title