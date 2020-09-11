Zonguldak Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı
Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı.
11.09.2020 00:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:56
Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette bulunan bir genç ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA