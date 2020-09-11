Zonguldak Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı
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Zonguldak Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı

Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı.

11.09.2020 00:51 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:56

Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette bulunan bir genç ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak Motosiklet duraktan çıkan taksiye çarptı 2 yaralı

Kaynak: DHA

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