: Zonguldak merkezli tefecilik operasyonunda 10 gözaltı - ZONGULDAK

14.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:17

Zonguldak merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şikayet üzerine tefecilik yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, ekiplerce drone destekli yapılan operasyonda Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da 10 kişi yakalandı.

Firari bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, alacakların yazılı olduğu kağıtlar ve satış sözleşmelerinin yanı sıra 53 bin 650 lira, 110 avro, 1100 dolar, 1 kilo 303 gram altın, 1 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA

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