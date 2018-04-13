Zonguldak Merkezli "Kripto" Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca örgütün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandığı ileri sürülen 10 muvazzaf, 1 ihraç, 4 açığa alınan ve 1 ihraç edilen askeri öğrenciyle bunlardan sorumlu olduğu iddia edilen 5 "mahrem imam" olmak üzere gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyonda muvazzaf, daha önce KHK ile ihraç edilen veya açığa alınan askerler ile bunlardan sorumlu olduğu ileri sürülen "mahrem imam"ların aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen örgütün sözde "büyük bölge talebe mesulü" ve mahrem imamı U.E. ile "bölge talebe mesulü" olduğu öne sürülen T.O. ile sözde mahrem imamı Turan Y. tutuklanmıştı.