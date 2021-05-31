Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede
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Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelinin de Kars'ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Mayıs'ta, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında iş insanı, köşe yazarı, ihraç kamu görevlileri, esnaf ve lisansları iptal edilen özel eğitim kurumu çalışanlarının bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede
Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede
Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede
Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede
Son dakika haber... ZONGULDAK - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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