Son dakika haberi: ZONGULDAK - FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 6 şüpheli adliyede

Son dakika haberlerine göre Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki diğer şüphelilerin de başka kentlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca koordinesinde, örgütün "askeri mahrem yapılanması" içerisinde yer aldığı tespit edilen, "sorumlu imamlar" tarafından ardışık aranma yöntemiyle irtibat kurulan askeri personelin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatılmıştı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinin yanı sıra Diyarbakır, Şırnak, Bolu, Denizli, İstanbul, Kocaeli ve Elazığ'da belirlenen adreslere 1 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 muvazzaf, 2 emekli, bir ihraç askeri personel ile bir eski askeri öğrenci olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz