Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
Zonguldak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Şubat'ta yürütülen soruşturma kapsamında aranan S.Ö, Ankara'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, mahkemece tutuklandı.
Olay
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak, Ankara, İstanbul, Isparta, Kocaeli, Osmaniye, Konya ve Bursa'da 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınmıştı.
Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 3'ü tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA