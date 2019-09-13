Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

13.09.2019 10:06
Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada 2'si kadın 9 kişi yakalandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Zonguldak'ın yanı sıra Çorum, Kütahya ve Bartın'da aralarında eski emniyet müdürü, polis memuru, özel sektör çalışanı ve öğretmenlerin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 2'si kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K, E.D, F.K, M.Z, S.S.S, H.Ç, Y.K, Ş.A. ve Z.E. sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et