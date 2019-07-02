Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Zonguldak merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ByLock kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik çalışmalar kapsamında, 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 firari şüpheliyi arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA