Zonguldak Merkezli Fetö/pdy Operasyonu
Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye getirildi.
Zonguldak merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye getirildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcıları ve örgütsel faaliyetlere yönelik yürütülen çalışma kapsamında yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından, aralarında askeri personelin de bulunduğu şüpheliler M.A, A.B, İ.E. ve F.N.Z. adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 Kasım'da Zonguldak, Osmaniye, Ankara, Mersin ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.