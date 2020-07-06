Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
06.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:40

Zonguldak merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla Zonguldak, Ankara, İstanbul ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında avukat ile muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 2 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak'ın yanı sıra Ankara, İstanbul ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında avukat ve muvazzaf askerin de bulunduğu 5 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar ve dokümanlara el konulmuştu.

Kaynak: AA

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