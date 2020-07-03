Zonguldak merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 5 şüpheli gözaltında
Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
03.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:27
Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Zonguldak merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucunda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA