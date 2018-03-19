Zonguldak Merkezli 11 İldeki Fetö Operasyonunda, 24 Şüpheli Adliyede (2)

7 TUTUKLAMA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Zekeriya M., Ali C., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C. ve Hasan K., tutuklandı. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.