Zonguldak Merkezli 11 İldeki Fetö Operasyonunda, 24 Şüpheli Adliyede (2)

Zonguldak Merkezli 11 İldeki Fetö Operasyonunda, 24 Şüpheli Adliyede (2)

7 TUTUKLAMAFETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Zekeriya M., Ali C., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C. ve Hasan K., tutuklandı.

Zonguldak Merkezli 11 İldeki Fetö Operasyonunda, 24 Şüpheli Adliyede (2)

7 TUTUKLAMA

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Zekeriya M., Ali C., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C. ve Hasan K., tutuklandı. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et