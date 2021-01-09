ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı

09.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 21:07

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maske takmadığı için kendisini uyaran polis memurlarıyla tartışan genç, yazılan tutanağı yırtmasının ardından gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Müftü Mahallesi Süheyla Erel Sokak'ta gezdiği sırada maske takmayan 18 yaşındaki Samet Ç, polis ekiplerince uyarıldı.

Uyarılara aldırış etmeyen genç, polis memurlarıyla tartışmaya başladı. Bu sırada kendisine maske takmadığı için idari para cezası uygulanan Samet Ç, tutanağı ekiplerin elinden alarak yırtması üzerine çıkan arbede sırasında polislere saldırdı.

Gözaltına alınan Samet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendisini uyaran polislerle tartışması, tutanağı yırtarak olay yerinden uzaklaşmak istemesi, görevlilerin ise engellemeye çalışması yer alıyor.

ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı
ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı
ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı
ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Prens Harry İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Arda Turan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Türk Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ZONGULDAK - Maske takmadığı için ceza yazılınca polise saldıran kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 21:08:51. #1.15#
title