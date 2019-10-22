Zonguldak lise öğrencileri parkta oturan halka ücretsiz kitap dağıttı

22.10.2019 10:43

Lise öğrencileri parkta oturan halka ücretsiz kitap dağıttı

Zonguldak'ta bulunan Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden 11 öğrenci, kitap okumanın önemini anlatmak ve farkındalık oluşturmak için evlerinden getirdikleri kitapları, 'lütfen beni oku' yazılı notla parkta oturan halka dağıttı. Öğretmen Ezgi Cerit, 'Öncelikli hedefimiz kitap okuyan ve bu sayede güzel konuşan, sağlıklı iletişim kuran bireylere sahip olmak. Biz bu gençlerle yüz yıl sonrasını hayal ederek, halkın arasına karışıp, onların hayal gücüne, toplumsal ilişkilerine, dünyaya bakış açılarına ufak bir dokunuşta bulunmak istedikö dedi.

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi 12'nci sınıfta eğitim gören 11 öğrenci, 'Bu çocuklar umut dağıtıyor' projesi hazırladı. Öğrenciler, kendi harçlıklarıyla alarak okuduktan sonra evlerindeki kütüphanelerinde biriktirdikleri kitapları okulda topladı. Toplanan 70 kitapla kent merkezindeki İsmet İnönü Parkı'na giden öğrenciler, banklarda oturan halkın arasında bir süre kitap okudu. Ardından okudukları kitapların üzerine 'lütfen beni oku' yazarak yanlarındaki vatandaşlara hediye etti. Çocukların verdiği kitapları alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar kitap okumadığını söyleyerek almak istemedi. Bazıları ise öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, hediye ettikleri kitapları okuma sözü verdi. Öğrenciler, kitapları hediye ederken okumanın önemini de anlattı.

'HEDEFİMİZ KİTAP OKUYAN SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMEK'

Karaman Çok Programlı Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Ezgi Cerit, öğrencilerin insanlarla iletişimini güçlendirmek ve güzel konuşan, sorgulayan, dinleyen, doğru anlayan, yaşamı seven genç ve yetişkinlere sahip olmak amacıyla projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Öğrencilerin, büyük bir heyecan ve istekle projeye destek verdiklerini anlatan Cerit, şöyle dedi

Öncelikli hedefimiz kitap okuyan ve bu sayede güzel konuşan, sağlıklı iletişim kuran bireylere sahip olmak. Biz bu gençlerle yüz yıl sonrasını hayal ederek, halkın arasına karışıp, onların hayal gücüne, toplumsal ilişkilerine, dünyaya bakış açılarına ufak bir dokunuşta bulunmak istedik. Bizler hep ailemizde okulda eğitim aldık ama önemli eğitim kendimize ne verdiğimiz. Ben bu çoklara nereye gideceklerini söylüyorum ama nasıl gideceklerine kendileri karar veriyorlar. Halka iletişim halinde olmalarını istiyoruz. Burada mutluyuz. Herkese kitap dağıtıyoruz. Kendi evlerimizden ve kütüphanemizden getirdik. İnsanlar güle güle okusunlar.

Öğrencilerden Nur Demirtaş ise evlerinden getirdikleri kitapları hiç tanımadıkları insanlarla buluşturduklarını anlatarak, Arkadaşlarımla birlikte çok uğraştık bir sürü kitabı bir araya getirmek için. Herkes kendi okuduğu kitapları getirdi. İnsanların bu kitap okumasını bu konuda bilinçlenmesini istediğimiz için böyle bir proje başlattık.ö dedi. Öğrencilerin hediye ettiği kitabı en kısa sürede okuyacağını söyleyen Şerafettin Hatıl, 'Öğrencilerin yaptığı çok güzel bir davranış. İnsanları bilinçlendirmek kültür seviyesini arttırmak oldukça güzel bir şey. Günümüzde televizyon ve internet nedeniyle kitap okunması biraz azaldı. İnsanlar arasındaki ilişkilerde azaldı. Bunun için böyle etkinliklerin yapılmasını çok olumlu buluyorum. Bu davranışınız beni çok sevindirdi. diye konuştu.

Kaynak: DHA