Zonguldak Limanı sarıya boyandı
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Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak Limanı sarıya boyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle limanın içerisi adeta sarıya boyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde yapan sağanak yağmur etkisini sürdürdü. Gece saatlerinde aralıklarla şiddetini artıran sağanak yağışla birlikte liman bölgesinde denizin de rengi değişti. Liman içerisinde oluşan çamur sebebiyle deniz adeta sarıya boyandı. - ZONGULDAK

Zonguldak Limanı sarıya boyandı
Zonguldak Limanı sarıya boyandı
Zonguldak Limanı sarıya boyandı
Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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