Zonguldak Limanı sarıya boyandı
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Zonguldak Limanı sarıya boyandı Sağanak yağışla derelerin getirdiği çamur limanın rengini değiştirdi Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle liman içerisi adeta sarıya boyandı.
Zonguldak Limanı sarıya boyandı
Sağanak yağışla derelerin getirdiği çamur limanın rengini değiştirdi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta sağanak yağmurla beraber derelerin getirdiği çamur sebebiyle liman içerisi adeta sarıya boyandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Aralıklarla şiddetini artıran sağanakla birlikte limandaki deniz suyu rengi değişti. Yağmurun getirdiği bazı evsel atıklar limana ulaşırken sahil sarıya boyandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ