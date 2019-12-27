Zonguldak Limanı sarıya boyandı
Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.
Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.
Zonguldak kent merkezinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti. - ZONGULDAK