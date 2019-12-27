Zonguldak Limanı sarıya boyandı
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Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.

27.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:29
Zonguldak Limanı sarıya boyandı

'ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.


Zonguldak kent merkezinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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