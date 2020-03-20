Zonguldak Limanı'nda karona virüs tedbirleri Zonguldak Valiliği, limanda koronavirüs tedbirlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Zonguldak Valiliği, limanda koronavirüs tedbirlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Zonguldak Valiliğince yapılan açıklamada riskli bölgelerden gelen gemilerin açıkta bekletildiği, sağlık görevlilerince mürettebatın gemide muayene edildiği kaydedildi. Muayene bulguları normal ise geminin limana yanaştırılıp, taşıdığı yükün boşaltılmasına izin verildiği belirtildi. Mürettebatın ise şehre girişine izin verilmediği belirtildi.

Ro-Ro gemilerinde ise şoförlerin muayene edilip, bulgu varsa hastanede karantinaya alındığı ifade edildi. Bulgu olmayanların ise 14 gün boyunca limanda bekletildiği; günlük muayenelerinin yapıldığı ve 14. günün sonunda bulgu yok ise şehre girişlerine izin verildiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA