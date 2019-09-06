Zonguldak'lı işadamı Afrika'daki öğrencilere umut oldu

06.09.2019 10:43

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Nejdet Tıskaoğlu geçtiğimiz yıllarda Güney Afrika'ya dev yatırım yaparak Türk Bayrağını Güney Afrika'da dalgalandırarak hem Türkiye'nin hem de Zonguldaklıların gururu olmuştu. Türkiye'de, Avrupa'da ve birçok ülkede sosyal sorumluluk projesine imza attı.



ZONSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve Elcab Kablo A.Ş yönetim kurulu Başkanı Tıskaoğlu şu ifadelere yer verdi:



"Proje kapsamında okullara desteğimizi sürdürüyoruz. Güney Afrika'nın Durban şehrinde bulunan Phoenix Technical Secondary School okulu öğrencilerine okul temel ihtiyaçlarıyla ilgili olarak gerekli yardımlarımızı yaptık. Firma olarak sosyal projelere elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz.Güney Afrika'daki bazı okulları ziyaret ederek okul yönetimi ile görüşüp öğrencilerle vakit geçirdik.Öğrencilerin ve okul yönetiminin Türkiye'ye duymuş oldukları şükranlarını dile getirdiler.Bizde böyle anlamlı bir projede olmanın mutluluğunu yaşadık." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA