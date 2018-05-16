Şehir Magandaları Genç Adamı Karısının Gözleri Önünde Tekme Tokat Dövdü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜLER

Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen bir çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam, eşinin yanında darp edildi.

POLİS, TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam bu sefer gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.