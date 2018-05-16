Şehir Magandaları Genç Adamı Karısının Gözleri Önünde Tekme Tokat Dövdü
Zonguldak'ta yol kenarında oturan magandalar genç kadına laf attı. Kendilerine tepki gösteren kadının kocasını ise tekme tokat dövdüler.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
KARISININ GÖZÜ ÖNÜNDE DÖVDÜLER
Olay, gece saatlerinde Bozahane mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında oturan bir grup genç, yoldan geçen bir çifte laf attı. İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençlerin yere düşürdüğü adam, eşinin yanında darp edildi.
POLİS, TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI
Olay yerinden ayrıldıktan bir süre sonra arkadaşlarıyla olay yerine bir daha gelen adam bu sefer gençlere saldırdı. Haber verilmesiyle gelen polis, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga eden taraflar gözaltına alınarak karakola götürüldü.
YORUMLAR (23)
-
Şimdi bu israflar kendılerınde neyi kanııtlamış oldular? Bence bunlar sadece hiçlikden gelip hiçliğe gitme yolunda son gaaz devam etmişler. Genç felan değiller sadece bir hiçler 3 klime bile bunlar için çokCevap Yaz Yayından Kaldır
-
DOĞRU ŞİMDİ BU ŞEREFSİZLERİ VURUP GEBERTSE, ADAM İÇERİ GİRECEK, YANİ, PEKİ BİZ NE ZAMAN İNSAN OLMAYI ÖĞRENECEZ, HİÇ BİR ZAMAN ÖĞRENEMEYECEZ, VE GİTTİKÇE DAHADA VAHŞİLEŞECEZCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
orada adamın belinde silah olsa çıkarıp sıksa bu döl israfları mağdur olur.Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
-
Bunun adı cehalettir, eğitimsizliktir. Empati kuramamadır, , ego tatmin etmedir. Ulan sen madem delikanlısın arkadaşların yokken tek başınayken yap bakalım bunları ? Hani erkeksiniz ya beyin yoksunları.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
adalet yokCevap Yaz 7 Yayından Kaldır