Zonguldak-kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
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Zonguldak-kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.

10.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:52
Zonguldak-kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

Kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı

'ın Ereğli ilçesinde itfaiye ekipleri, 4 metrelik su kuyusuna düşen iki yavru kediyi kurtardı.

Ereğli'ye bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın bahçesindeki su kuyusu çevresinde sesler çıkararak dolaşan kediyi görenler yanına gitti. Kedinin su kuyusuna iki yavrusu düştüğünü görenler itfaiyeye verdi. 4 metre derinlikte, çapı 70 santimetre olan kuyuya halat yardımıyla giren itfaiye eri, iki yavru kediyi kurtardı. Kontrolleri yapılan iki yavru kedi, ardından annelerinin yanına bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Zonguldak-kuyuya düşen yavru kediler kurtarıldı
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