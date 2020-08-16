ZONGULDAK Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı-eK
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ZONGULDAK Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı-eK

Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

16.08.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 08:50

Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.

Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı. Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan 8 kişinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZONGULDAK Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı-eK

Kaynak: DHA

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