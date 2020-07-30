ZONGULDAK Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ZONGULDAK Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı

Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısıZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı 380 nüfuslu Yılanlıca Köyü Muhtarı Özkan Bostancı (42), ilçede artan koronavirüs vakaları sonrası bayramda nüfusu iki katına çıkan köyde vaka yaşanmaması için gurbette yaşayan hemşerilerine...

30.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 30.07.2020 10:50

Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı 380 nüfuslu Yılanlıca Köyü Muhtarı Özkan Bostancı (42), ilçede artan koronavirüs vakaları sonrası bayramda nüfusu iki katına çıkan köyde vaka yaşanmaması için gurbette yaşayan hemşerilerine 'gelmeyin' çağırısında bulundu.

Devrek'e 11 kilometre uzaklıktaki 280 haneli Yılanlıca köyünde bugüne kadar koronavirüs vakası görülmedi. Köy muhtarı Özkan Bostancı, pandemi sürecince vatandaşları tek tek alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Köylerinde vaka yaşanmaması için mücadelesini sürdüren muhtar Bostancı, bayramlarda iki katına çıkan köy nüfusu nedeniyle endişe duyuyor. Bostancı, İstanbul, Ankara, Bursa ve Avrupa ülkelerinde yaşayan hemşehrilerine bu bayram köye gelmemelerini istedi.

'GELMESİNLER'

Kendi ve yakınlarının sağlığı için herkesin bu bayramı evde geçirmeye davet eden muhtar Bostancı, "Pandemi sürecinde süreç iyi geçti, yalnız son 20 gündür ilçede vaka sayısı artmaya başladı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Çoğunluk olarak köylerimize geliyorlar. Biz de gerekli önlemleri alıyoruz muhtarlar olarak. Kurban Bayramı nedeniyle dışarıdan gelecek vatandaşlarımız çok olduğu için biz bu sayıyı düşürmeye kararlıyız. Gelmemelerini istiyoruz." dedi.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ DİYEREK GELMEK İSTEYENLER VAR'

Sosyal medyadan yaptığı duyuruya rağmen bazı vatandaşların, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket ettiğini gördüğünü ifade eden Bostancı, şöyle konuştu:

"Ben, bu düşünceyi sağlıklı bulmuyorum. Bizde veya onlarda olmayabilir ama biz bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bizim köy nüfusumuz 380 ama gelenlerle 1200'ü bulacak. Bizim köyümüzde vaka hiç görülmedi ben de bunu devam ettirmek istiyorum. Halkıma sesleniyorum. Lütfen duyarlı olalım, bu süreci atlatalım."

ZONGULDAK Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı 3. Sayfa
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi 3. Sayfa
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Spor
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Güncel
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu Yaşam
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Sınır komşumuz Irak'ta bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fatih Sultan Vladimir Putin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Simge Sağın Şeyma Subaşı Gülben Ergen
Spor Gökhan Gönül Mehmet Topal Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bayram Ankara Ağustos Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: ZONGULDAK Köy muhtarından hemşehrilerine 'Bayramda Gelmeyin' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 11:44:10. #1.14#
title