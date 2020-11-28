ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 21:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kentin normal zamanlarda yoğunluk yaşanan Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu. Yasakların başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekipleri bariyerlerle Gazipaşa Caddesi'ni kapattı. Normal zamanlarda kalabalığın en fazla olduğu kentin simgelerinden Madenci Anıtı önü de boş kaldı.

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ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ZONGULDAK - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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