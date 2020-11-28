Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

28.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:11

Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te sessizlik hakim oldu. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı.

Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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